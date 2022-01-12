"Готуйте голови до потужних температурних стрибків": в Україні різко зміниться погода

Водночас ніч проти четверга буде найхолоднішою.

У четвер, 13 січня, в Україні розпочнеться поступовий процес потепління. Першими підвищення температури повітря зустрінуть західні області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"У західних областях 13 січня почнеться потепління, очікується від 3° морозу до 2° тепла. До речі, це потепління вже вдень 14 січня, на Василя, охопить більшу частину України. Так що готуйте голови і гардероб до цих потужних температурних стрибків", - написала вона.

Діденко додала, що у Києві на Василя, 14 січня, потепління попрямує до відлиги.

Своєю чергою в Укргідрометцентрі зазначили, що у четвер до західних областей почне надходити тепліше повітря атлантичного походження, яке протягом п'ятниці-суботи пошириться і на всю території нашої країни. Відлига затримається в Україні і вихідними, 15-16 січня.

Щодо опадів, то 14 січня вночі у центральних, східних та південних областях, вдень в Україні, крім південної частини та Закарпаття, очікується невеликий мокрий сніг, на заході з дощем. Температура на сході країни та в Карпатах вночі 8-13° морозу, на решті території вночі 2-7° морозу, вдень (у західних областях впродовж доби) близько 0°. 15 січня вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни місцями 5-8° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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