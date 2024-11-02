Готуйтесь: в Україну суне похолодання зі снігом

До України йде похолодання зі снігом. Перша зимова погода прийде на територію нашої країни уже цими вихідними.

До України йде похолодання зі снігом! Перша зимова погода прийде на територію нашої країни уже цими вихідними. Синоптики попередили і про значні опади, і про небезпечні пориви вітру. Які температурні показники підготувала нам погода на найближчі дні і де українці зможуть побачити перший сніг – про це розповіла Людмила Труфин у ексклюзиві для TSN.UA.

Різка зміна погоди

Цими вихідними на прогулянку в осінньому вже не вийдеш. Доведеться витягати пуховики, шапки і шарфи, адже до України йде відчутне похолодання! Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко. За її даними, зниження температури очікується саме 2-3 листопада.

“В другій половині тижня практично повсюди в Україні передбачається посилення вітру північних напрямків до штормових поривів. Обережно! А відчутне похолодання прийде 2-3 листопада, треба б підготуватися, дорогі комунальники!”

Про похолодання наприкінці цього тижня повідомляв і метеоролог Ігор Кібальчич, передає Meteoprog. За його словами, на українців чекає зниження температури, дощі, а подекуди і мокрий сніг.

Яким буде початок листопада?

Цими вихідними українці в більшості областей будуть спостерігати і дощі, і перший сніг.

Холодний листопад

Тим часом синоптики "Укргідрометцентру" повідомили, що цьогоріч в Україні останній місяць осені буде холодним. У листопаді середня місячна температура повітря прогнозується в межах 1-8 градусів тепла. У більшості областей температура буде близькою до норми. Втім, на сході та південному сході країни показники будуть дещо вищими. Загалом, за прогнозом синоптиків, у листопаді буде на 5-7 градусів холодніше, ніж в жовтні, в якому середня температура становила 8-13 градусів.

“Місячна кількість опадів очікується на рівні 34-77 мм, в Карпатах місцями — 100 мм. Ці показники також в межах норми.++Листопад — пора передзим'я, що починається після переходу середньої добової температури через 5 градусів тепла у бік зниження, переважно в першій декаді листопада"

Аномальне тепло в Україні

Ми всі добре пам’ятаємо, яким спекотним видалось літо цього року. За відчуттями воно почалося ще в середині травня і тривало практично до першої декади жовтня. Яка причина такої аномальної погоди цього року, в інтерв'ю 24 Каналу пояснила метеорологиня Віра Балабух.

Експертка додала, також аномаліям сприяло й загальне підвищення температури повітря на нашій планеті, зумовлене посиленням парникового ефекту.

До речі, метеорологиня зауважила, аналіз наявних тенденцій і кліматичних прогнозів показує, що тривалість літа в Україні зростатиме.

Загадкова аномалія

Аномально тепле літо і теплий початок осені стали причинами однієї загадкової аномалії. У Києві в жовтні масово зацвів бузок, який росте у дворах столичних будинків. Еколог Олександр Соколенко у коментарі для ТСН.ua розповів, що на це вплинула і тривала посуха.

Еколог наголосив, що дерева квітнуть через аномальні погодні умови, які є наслідком кліматичних змін. Просто наслідки цих змін щорік стають все виразнішими.

Соколенко додав, що для рослин таке цвітіння, спричинене наслідками кліматичних змін, дуже шкідливе. Більш того, наслідки кліматичних змін посилюються ще й завдяки несприятливим антропогенним умовам міста.

Примітно, що за прогнозом Укргідрометцентру, середня температура у жовтні була на 1-1,5 градуси вище норми.

Яка температура буде взимку

Цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми, буде коливатися в межах від +5 до -5 градусів. Загалом, як наголошує метеорологиня Віра Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових температурних показників листопада.

Водночас, зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище - різке стратосферне потепління. Так, від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

Про те, що зима в Україні не буде занадто суворою, розповідала і речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Експерт зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано. Водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Птуха нагадала, що впродовж поточного осіннього періоду (попри холодний період на початку жовтня у західних областях), спостерігається тенденція вищих за кліматичну норму температур.

Птуха зауважила, що синоптики не виключають також можливостей: затоку в Україну холоду та арктичного повітря.

Що вдягати, аби не мерзнути?

Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг. Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися.

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