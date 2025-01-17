Готуйтеся до весни заздалегідь: що треба знати про шопінг з Китаю

Замовлення товарів з Китаю набирають оберти серед українців, чому доказ безкінечні відео-розпаковки в соцмережах. То в чому секрет такої популярності?

Давайте розберемо це питання разом із експертами:

Різноманіття товарів. Від б'юті-продуктів до автозапчастин — на китайських маркетплейсах є все без перебільшень.

Від б'юті-продуктів до автозапчастин — на китайських маркетплейсах є все без перебільшень. Актуальність. Ультрамодні новинки найшвидше з'являються саме на цих платформах.

Ультрамодні новинки найшвидше з'являються саме на цих платформах. Економія. Замовлення з Китаю, навіть із врахуванням доставки, зазвичай дешевше, ніж купівля аналогічних товарів в Україні.

Проте закупівлі з Китаю мають свої особливості, зокрема прив'язаність до місцевого календаря та графіку святкувань.

Китайський Новий Рік: вплив на логістику

Святкування, яке цьогоріч припадає на 29 січня, значно впливає на роботу виробників, продавців та логістичних компаній. Весь Китай йде на святкові канікули на 2-3 тижні, починаючи з кінця січня і до середини лютого. У цей період більшість підприємств не працюють.

Щоб уникнути затримок, поштово-логістична компанія Meest China, яка вже 10 років доставляє товари з Китаю до України, радить уже зараз подбати про закупівлю весняних товарів.

Що замовляти на весну?

Компанія рекомендує звернути увагу на такі категорії:

Все до Великодня — від форм для випікання пасок і кошиків до свічників і скатертин для сервірування святкового столу.

— від форм для випікання пасок і кошиків до свічників і скатертин для сервірування святкового столу. Товари для дозвілля на природі — грилі, мангали, пледи, розкладні туристичні меблі, кошики, ланчбокси, пікнікове приладдя, спреї від комах, SPF-засоби тощо.

— грилі, мангали, пледи, розкладні туристичні меблі, кошики, ланчбокси, пікнікове приладдя, спреї від комах, SPF-засоби тощо. Весняний одяг, взуття та аксесуари — легкі куртки, плащі, гумові чоботи, кросівки, дощовики, сонцезахисні окуляри, парасольки, кепки та панамки тощо.

— легкі куртки, плащі, гумові чоботи, кросівки, дощовики, сонцезахисні окуляри, парасольки, кепки та панамки тощо. Садові товари — лопатки, граблі, секатори, горщики, формочки для розсади, шланги, насадки на лійки, захисні накриття й плівки для рослин, сітки, садові фігурки тощо.

— лопатки, граблі, секатори, горщики, формочки для розсади, шланги, насадки на лійки, захисні накриття й плівки для рослин, сітки, садові фігурки тощо. Декор — занавіски, скатертини, рушники та інший текстиль, посуд, вази, аромадифузори зі свіжими ароматами, і загалом все, що допоможе створити навколо весняний настрій.

Чому ж так важливо закуповувати все весняне вже в середині січня? Відповідь проста — треба встигнути викупити й відправити товар в Україну, перш ніж всі у Китаї підуть на канікули. Адже перевізники також підлаштовуються під святковий графік. Зокрема, у Meest China останні відвантаження з Китаю заплановані на 20 січня — морем та 23-24 січня — авіа. А послуга викупу з китайських маркетплейсів буде на канікулах з 18 по 31 січня. Детальніше ознайомитись із графіком роботи складів компанії можна тут.

Альтернатива Китаю: Японія та Південна Корея

Якщо не встигаєте замовити товари з Китаю, зверніть увагу на ринки Японії та Південної Кореї. Meest China забезпечує доставку з цих країн у звичному режимі.

Ключові переваги співпраці:

Страхування вантажів.

Оплата постачальникам.

Консолідація та розконсолідація посилок.

Повний митно-логістичний супровід.

Як бачимо, стародавня мудрість про "готуй сани влітку" досі актуальна, особливо коли мова про шопінг з-за кордону. Заздалегідь сплановані покупки дозволяють вибирати найдешевшу доставку та не нервувати через затримки на митниці або через традиційні свята на кшталт східного нового року.