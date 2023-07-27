"Готую позов про захист честі": керівниця музею Голодомору прокоментувала хейт проти себе 

Виконувачка обов’язків директора Національного музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак прокоментувала сайту ТСН.ua хейт на свою адресу.

Нагадаємо, днями користувач соцмереж Клим Братківський опублікував неоднозначний пост, в якому, на думку багатьох українців, розкритикував зовнішність в.о.директорки музею. Цей допис викликав обурення суспільства, на захист керівниці виступило чимало публічних українців.

Сама Леся Гасиджак в коментарі для ТСН.ua повідомила, що так просто слова Братківського не залишить та вже готує позов до суду.

"Поки що публічно я не відреагувала ніяк, але готую письмове звернення, свою позицію. І готую позов до суду проти Клима Братківського. Про захист честі та ділової репутації. Буду вимагати публічного вибачення. У мене - історична освіта, досвід роботи музейний, а це випадок із разряду медицини. Клінічний. Мені здається, що цьому випадку повинні давати оцінку люди з медичною освітою", - розповіла Леся Гасиджак, відповідаючи на наші запитання. Зокрема і на те, про що, на її думку, свідчить пост Братківського про неї.

"Я насправді не читаю всю цю хвилю, бо в мене є купа роботи. Знаю, що хвиля підтримки є ще більшою. Крім цього, я здивована та вражена тим, що в 21 сторіччі в державі, яка воює за демократію, є люди з вищою освітою, юрист, який мав би захищати, веде себе як дика істота якась. Це дуже сумно, бо за останні 15 років, мені здається, в Україні було багато зроблено для толерантності, для того, що люди, які відрізняються – теж люди. Цькувати – це ненормально. Третє, що я побачила – це побічний ефект. Про музей дізнались ті люди, які не знали про його існування. Ми спробуємо використати цей чорний хейтинг на користь музею", - додала вона.

Про тих, хто її підтримав, пані Леся каже так: "Я висловлюю щиру вдячність. Важливо, навіть коли було сказано одне чи два слова підтримки. Вони допомагають бачити, що притомних людей багато, значно більше і це дає надію".

Редакція ТСН.ua двічі телефонувала Братківському та написала йому в месенжерах повідомлення з пропозицією висловити свою позицію. Він не відгукнувся. Редакція ТСН.ua готова вислухати позицію Братківського.

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