Готують загарбникам "теплий" прийом у Києві: тероборона столиці отримала зброю

Чоловіки Києва готові дати відсіч окупантам.

У Києві до лав тероборони записалася велика кількість людей. Зараз вони отримують зброю.

Про це повідомляють у соцмережах.

Учасники тероборони Києва готові дати відсіч російським окупантам. Усі вони отримали зброю сьогодні, 25 лютого.

"Дивіться, що робиться, всі чоловіки з Оболоні тут. Приходьте, ми вас зустрінемо", - говорить автор відео.

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