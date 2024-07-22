Готуються ще чотири безпекові угоди: важливе вечірне звернення Зеленського

За його словами, вже найближчим часом розпочнуться перемовини та підготовка документів до підписання.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці дня 22 липня. Він заявив, що його команда готує ще чотири нові безпекові угоди для нашої країни.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини й маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання. Це для нас і оборонна підтримка, це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія. Вже тоді буде майже 30 таких угод із нашими партнерами. Ми ставили собі завдання, щоб це були різні країни – і не лише країни НАТО. Але всі – однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. І це буде”, - наголосив Зеленський.

Він також додав, що щоб не відбувалось у світі, Україні потрібні свої інструменти для підтримки людей, для підтримки нашої держави, свої безпекові домовленості, які працюватимуть за будь-яких умов.

“І саме так ми і рухаємось. Дякую всім, хто захищає нашу державу, наших людей, наші українські інтереси”, - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що Зеленський зробив заяву щодо можливих перемовин з Путіним.

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