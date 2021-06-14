Говорила тільки "мама": у Херсоні жінка загуляла зі знайомим і загубила дитину

Коли поліція знайшла горе-матір, вона була у нетверезому стані і запевняла, що шукала свою дочку.

У Херсоні співробітниця поштового відділення зайшла дівчинку віком приблизно шести років, яка не розмовляла і нічого про себе не могла повідомити.

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Як повідомляє 14 червня відділ комунікації поліції Херсонської області, правоохоронці поспілкувалися з працівниками відділення і ті повідомили, що дитина була без нагляду дорослих.

Дівчинка не виглядала наляканою, але говорила тільки слово "мама". З’ясувалось, що дитина була з особливими потребами.

На лінію "102" ніхто не повідомляв про зникнення дівчинки. Разом з дитиною протягом 30 хвилин поліцейські заходили на дитячі майданчики і магазини в районі, але ніхто не впізнавав дівчинку.

Зрештою, в магазині під час спілкування з персоналом до поліцейських підійшла жінка і сказала, що бачила в своєму під'їзді цю дівчинку разом з мамою.

Правоохоронці прийшли за вказаною адресою і виявили в квартирі матір дитини. 26-річна жінка була в стані алкогольного сп'яніння. Вона повідомила, що разом з дочкою приїхала з районного центру в гості до знайомого. Після застілля стала відпочивати, а коли прокинулася, то дочки в квартирі не було. Жінка переконувала, що самостійно намагалася відшукати її. Коли їй це не вдалося, то попросила дітей на майданчику повідомити їй, якщо побачать дівчинку. Чому вона не зателефонувала до поліції - мати пояснити не змогла.

Відносно матері був складений адміністративний протокол.

Нагадаємо, у Дніпрі батько загубив на дитячому майданчику свою дитину.

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