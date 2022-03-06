"Говорили про те, як перемагати зараз" — Зеленський про розмову, що надихає, з Ілоном Маском

"Говорили про те, як перемагати зараз" — Зеленський про розмову, що надихає, з Ілоном Маском

Президент Володимир Зеленський записав чергове звернення, 6 березня, та розповів про підтримку міжнародних партнерів.

"Розмова, що надихає з Ілоном Маском. З людиною, яка виробляє ракети для майбутнього, а не вбиває ракетами заради минулого. Ми говорили про те, як перемогти зараз, про те, як працюватимемо потім, після перемоги", — сказав у своєму зверненні президент. Зеленський.

Нагадаємо, раніше американський мільярдер та винахідник, засновник компанії SpaceX та Tesla Ілон Маск висловив підтримку Україні. Про це він написав у Twitter. "Тримайся міцно, Україно", — зазначив Маск.