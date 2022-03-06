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"Говорили про те, як перемагати зараз" — Зеленський про розмову, що надихає, з Ілоном Маском

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"Говорили про те, як перемагати зараз" — Зеленський про розмову, що надихає, з Ілоном Маском

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський записав чергове звернення, 6 березня, та розповів про підтримку міжнародних партнерів.

"Розмова, що надихає з Ілоном Маском. З людиною, яка виробляє ракети для майбутнього, а не вбиває ракетами заради минулого. Ми говорили про те, як перемогти зараз, про те, як працюватимемо потім, після перемоги", — сказав у своєму зверненні президент. Зеленський.

Нагадаємо, раніше американський мільярдер та винахідник, засновник компанії SpaceX та Tesla Ілон Маск висловив підтримку Україні. Про це він написав у Twitter. "Тримайся міцно, Україно", — зазначив Маск.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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