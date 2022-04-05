Попри злість говорити з Росією необхідно, аби зупинити війну і не втратити українські території — Зеленський

Сьогодні потрібно говорити Росії, що вона зробила в Україні, визнати її ворогом і припинити війну, при цьому не втративши українських територій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри звірства, які чинили окупанти на наші території, переговори з Росією будуть тривати, аби змусити винних відповісти за свої злочини.

Про це він сказав 5 квітня під час інтерв’ю українським ЗМІ.

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"Проблема "хочеться мені чи не хочеться" (проводити перемовини з РФ - ред.) стояти не буде. Питання тільки наскільки ти міцним будеш за столом перемовин. А це залежить від важливих пунктів. Просто на сьогодні сказати "давайте ні про що не будемо сьогодні говорити" — позиція найлегша. Найскладніше — говорити, що вони зробили, визнати їх ворогом, знати, що це конкретна війна Росії проти України, визнати, що це геноцид", — наголосив глава держави.

Він підкреслив, що РФ повинна понести покарання за все, що зробила з українськими містами і людьми.

"І при всій позиції [Україна має] знайти можливості для того, щоб зустрічатися і на цій зустрічі знайти вихід з цієї ситуації і при цьому виході не втратити свою територію. Я вважаю, що треба ставити собі таку планку, а там — буде, як буде. Може так статися, що й не буде зустрічі", — сказав Зеленський.

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