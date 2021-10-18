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Говорив по телефону і відключився: у Одесі в кафе помер 17-річний підліток

Говорив по телефону і відключився: у Одесі в кафе помер 17-річний підліток

Хлопця намагалися реанімувати, але безрезультатно.

У Одесі в одному з міських кафе стався шокувальний випадок. Раптово помер один із клієнтів, який сидів за столиком.

Про це повідомляє телеграм-канал "Одеса INFO".

Інцидент стався у кафе "Чердак". За словами очевидців, 17-річний підліток перебував у компанії друзів, нічого не їв і не пив. Він саме говорив телефоном, коли раптом знепритомнів і перестав подавати ознаки життя.

Друзі хлопця викликали швидку і зателефонували його рідним. До приїзду вони та працівники кафе намагалися реанімувати підлітка. Швидка приїхала за 17 хвилин. Медики теж проводили реанімаційні заходи, але безрезультатно. Хлопець помер, не приходячи до тями.

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За словами рідних хлопця, у нього були проблеми з тиском та щитовидною залозою.

Нагадаємо, що у Запоріжжі помер школяр, у якого на уроці зупинилося серце. Підліток від початку вересня перебував в реанімації місцевої лікарні. Однак врятувати його не вдалося.

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