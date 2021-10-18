Говорив по телефону і відключився: у Одесі в кафе помер 17-річний підліток

Говорив по телефону і відключився: у Одесі в кафе помер 17-річний підліток

Хлопця намагалися реанімувати, але безрезультатно.

У Одесі в одному з міських кафе стався шокувальний випадок. Раптово помер один із клієнтів, який сидів за столиком.

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Про це повідомляє телеграм-канал "Одеса INFO".

Інцидент стався у кафе "Чердак". За словами очевидців, 17-річний підліток перебував у компанії друзів, нічого не їв і не пив. Він саме говорив телефоном, коли раптом знепритомнів і перестав подавати ознаки життя.

Друзі хлопця викликали швидку і зателефонували його рідним. До приїзду вони та працівники кафе намагалися реанімувати підлітка. Швидка приїхала за 17 хвилин. Медики теж проводили реанімаційні заходи, але безрезультатно. Хлопець помер, не приходячи до тями.

За словами рідних хлопця, у нього були проблеми з тиском та щитовидною залозою.

Нагадаємо, що у Запоріжжі помер школяр, у якого на уроці зупинилося серце. Підліток від початку вересня перебував в реанімації місцевої лікарні. Однак врятувати його не вдалося.

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