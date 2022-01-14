"Говорив, якщо Оксана виживе, він усе одно її доб’є": подробиці розправи над 24-річною жінкою в Черкаській області

Чоловік завдав своїй ексспівмешканці кілька ударів ножем у живіт.

У Черкаській області 39-річний чоловік жорстоко вбив 24-річну матір двох дітей. Скривавлена жінка встигла добігти до родички і назвати їй ім'я свого вбивця.

Про це йдеться у "Надзвичайних новинах".

Встигла назвати ім'я вбивці

Вбита жінка була колишньою співмешканкою підозрюваного і на 15 років від нього молодша.

Першою про шокувальний вчинок Миколи дізналася рідна тітка 24-річної Оксани. Закривавлена жінка прибігла до родички, постукала у вікно і впала прямо перед її дверима. Вона встигла назвати ім'я свого вбивці і знепритомніла.

Найжахливіше те, що вбивство Оксани сталося на очах у її двох маленьких дітей, молодша з яких донька Миколи.

Після скоєного 39-річний Микола нікуди не втікав, більш того, сусіди бачили, як він стояв, посміхався і говорив, що якщо Оксана виживе, він "усе одно її доб’є".

Жінка не вижила, вона померла у лікарні.

"Хвора надійшла у вкрай важкому стані. Пошкоджена була права легеня, діафрагма. Травми хворої були не сумісні з життям. Вона померла на другий день у реанімаційному відділенні", – розповіли медики.

Долю дітей, хлопчика 5 років і дівчинки, якій майже 2 роки, вирішиватимуть соцслужби.

Бив вагітною і намагався спалити

39-річний Микола, якого звинувачують у вбивстві Оксани, раніше вже був судимим. Він систематично погрожував розправою своїй колишній.

Жінка вигнала його, бо той пиячив і бив її, навіть вагітною. Чоловік не міг з цим змиритися і постійно тероризував родину візитами та дзвінками.

Сусіди бачили, як Микола б’є Оксану просто на подвір’ї, захищали жінку і викликали поліцію. Одного разу чоловік навіть підпалив будинок, де вона мешкала разом із дітьми.

За обвинуваченням в умисному вбивстві 39-річного Миколу вже помістили в СІЗО. За скоєне йому загрожує не більше десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, що на Київщині під суд відправили чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві співмешканки. Він до смерті забив її руками та ногами.

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