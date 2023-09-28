Грабували громадян Чехії: в Україні закрили масштабний шахрайський "call-центр" (фото)

До роботи були залучені понад 40 осіб з різних регіонів України.

Столичні та правоохоронці з Дніпропетровщини спільно зі своїми колегами з Чеської Республіки припинили діяльність фішингового “сall-центра”.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Києва.

Як зазначається, правоохоронці встановили спочатку трьох організаторів незаконної “схеми”. Згодом виявилося, що до такої роботи вони залучили понад 40 осіб з різних регіонів України.

“Кожен із членів організації мав чітко визначений перелік обов’язків. Так звані “кодери”, тобто спеціалісти з написання комп’ютерних програм, створили, оновлювали, підтримували та удосконалювали роботу телеграм-ботів та фішингових ресурсів, а також забезпечували анонімність спільників в інтернеті, надавали консультації щодо маскування злочинної діяльності”, - розповіли в Нацполіції Києва.

Своїх потенційних жертв оператори “сall-центрів” знаходили на чеських торгівельних інтернет-майданчиках. Із використанням методів соціальної інженерії та заздалегідь розробленим “сценаріям спілкування”, аферисти переконували своїх співрозмовників перейти за фішинговими посиланнями для оплати товарів чи послуг.

“Після того, як люди вводили платіжні дані, інформація ставала відомою фігурантам. Члени угруповання, так звані “вбівери”, виводили гроші з рахунків власників на підконтрольні банківські картки або за допомогою “кодерів” конвертували їх у криптовалюту. У подальшому організатор займався розподілом привласнених коштів, частину з яких витрачав на забезпечення функціонування “сall-центрів”, - додали в Нацполіції.

Правоохоронці провели 29 обшуків на території Києва, Дніпропетровської, Кіровоградської, Тернопільської, Полтавської та Чернігівської областей. У результаті вилучили майже 60 ноутбуків, комп’ютерну техніку, десятки мобільних телефонів, 75 тисяч доларів США, банківські та сім-картки, шість автомобілів та робочі записи.

“Слідчі поліції Києва розслідують кримінальне провадження за ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) і за ч. 4 та 5 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Трьох організаторів та п’ятьох виконавців затримали. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для оголошення підозри іншим учасникам злочинної організації”, - підкреслили в Нацполіції Києва.

Нагадаємо, що на Одещині матір 6 дітей змусили повернути державі майже 30 тисяч гривень допомоги.

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