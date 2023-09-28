Грабують місцевих та пиячать: херсонські окупанти пожалілись Кремлю на російських військових

Окупаційна влада Херсонської області поскаржилась Кремлю на російських військових, які постійно грабують місцеве населення.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Місцеві колаборанти бояться, що такі дії російських військових будуть ще більше налаштовувати місцеве населення проти окупантів.

У ЦНС повідомили що російські військові під виглядом "боротьби з підпіллям" відбирають у місцевого населення автомобілі та гроші. Людей звинувачують у нелояльності та допомозі українським військовим, а потім грабують місцеве населення.

Крім того, в окупаційній армій процвітають пияцтво та випадки дезертирства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що маріупольці скаржаться на свавілля військових та будівельників РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованому Запоріжжі росіяни вбили сімейну пару, після чого викрали 3 авто, $30 тис. та ювелірку.

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