Град, дощі і грози: які регіони накриє негода 15 червня

Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
У вівторок, 15 червня, на українців очікує погіршення погодних умов. Грози і град накриють Україну, оминуть лише вони західні і північні області. А ось в Карпатах випаде дощ.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. За даними Укргідрометцентру, 15 червня вночі в Карпатах, вдень у південній частині, - значні дощі", - йдеться у повідомленні.
Вдень в Україні, крім західних та північних областей, пройдуть грози, місцями випаде град, шквали сягатимуть 15-20 м/с.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 14 червня, на горі Піп Іван Чорногірський, що на межі Прикарпаття і Закарпаття, випав сніг. Температура повітря опустилася до 0°С.