Град, грози та підняття рівня води: в Україні попередили про небезпеку через погіршення погоди

Град, грози та підняття рівня води: в Україні попередили про небезпеку через погіршення погоди

На заході України прогнозують підняття рівня води.

В Україні у суботу, 3 липня, очікується погіршення погоди. У деяких регіонах прогнозують град та грози.

Про це повідомили у ДСНС України.

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Так, у частині областей очікуються грози, вдень в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с. Там оголошено про І рівень небезпечності, жовтий. Також грози 3 липня прогнозують і в Києві та Київській області, там також оголосили про І рівень небезпечності.

У Західній Україні прогнозують підняття рівня води у річках та можливі селеві потоки в гірських районах.

"На рiчках Закарпаття, річках басейнiв Прута, Серету (Івано-Франківська та Чернівецька області), Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очікуються пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,5 м над рiвнями станом на 8 годину 1 липня, без негативних наслідків. В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків (жовтий рівень небезпеки)", - повідомили у ДСНС України.

Нагадаємо, за даними синоптиків в Україні 3 липня будуть дощі з грозами та спека.

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