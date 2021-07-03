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Град, грози та підняття рівня води: в Україні попередили про небезпеку через погіршення погоди

Град, грози та підняття рівня води: в Україні попередили про небезпеку через погіршення погоди

УНІАН

На заході України прогнозують підняття рівня води.

В Україні у суботу, 3 липня, очікується погіршення погоди. У деяких регіонах прогнозують град та грози. 

Про це повідомили у ДСНС України. 

Так, у частині областей очікуються грози, вдень в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с. Там оголошено про І рівень небезпечності, жовтий. Також грози 3 липня прогнозують і в Києві та Київській області, там також оголосили про І рівень небезпечності. 

У Західній Україні прогнозують підняття рівня води у річках та можливі селеві потоки в гірських районах. 

"На рiчках Закарпаття, річках   басейнiв Прута, Серету (Івано-Франківська та Чернівецька області), Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очікуються пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,5 м над рiвнями станом на 8 годину 1 липня,  без негативних наслідків. В мiсцях проходження  сильних злив можливе формування значного схилового та  мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза формування   локальних селевих потоків (жовтий рівень небезпеки)", - повідомили у ДСНС України. 

Нагадаємо, за даними синоптиків в Україні 3 липня будуть дощі з грозами та спека

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