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Град та шквали: 24 липня мешканців західних областей накриє негода

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Град та шквали: 24 липня мешканців західних областей накриє негода

Фото: Associated Press

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців із західних областей про град та шквали 15-20 м/с.

Надзвичайники дали рекомендації, як поводитися в разі потужної грози.

Відповідні рекомендації пресслужба ДСНС України оприлюднила у Телеграмі.

"Увага! За інформацією Гідрометцентру 24 липня у більшості західних областей, вдень на Правобережжі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - попереджають надзвичайники.

Під час грози:

  • якщо ви перебуваєте вдома – зачиніть всі вікна та двері;
  • у разі штормового попередження не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями;
  • не ховайтесь під високі дерева, особливо поодинокі;
  • уникайте металевих конструкцій, вуличних ліхтарів, опор електропередач;
  • якщо ви в полі - краще присісти у яму,, тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею;
  • перебуваючи в горах, уникайте різних виступів і підвищень;
  • не користуйтеся електроприладами під час грози, у т.ч. мобільним телефоном;
  • не можна купатися у водоймах. Якщо ви у човні і бачите, що наближається негода – прямуйте до берега.

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