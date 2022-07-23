Град та шквали: 24 липня мешканців західних областей накриє негода

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців із західних областей про град та шквали 15-20 м/с.
Надзвичайники дали рекомендації, як поводитися в разі потужної грози.
Відповідні рекомендації пресслужба ДСНС України оприлюднила у Телеграмі.
"Увага! За інформацією Гідрометцентру 24 липня у більшості західних областей, вдень на Правобережжі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - попереджають надзвичайники.
Під час грози:
- якщо ви перебуваєте вдома – зачиніть всі вікна та двері;
- у разі штормового попередження не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями;
- не ховайтесь під високі дерева, особливо поодинокі;
- уникайте металевих конструкцій, вуличних ліхтарів, опор електропередач;
- якщо ви в полі - краще присісти у яму,, тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею;
- перебуваючи в горах, уникайте різних виступів і підвищень;
- не користуйтеся електроприладами під час грози, у т.ч. мобільним телефоном;
- не можна купатися у водоймах. Якщо ви у човні і бачите, що наближається негода – прямуйте до берега.
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