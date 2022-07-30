Град та шквали: у чотирьох областях України оголосили штормове попередження

У декількох областях України попередили про I рівень небезпеки.
На сьогодні, 30 липня, у чотирьох областях на заході України оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, в Карпатському регіоні очікуються дощі, грози, град та шквали 15-20 м/с.
I рівень небезпеки оголошено у таких областях:
- Львівська;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька.
Нагадаємо, стало відомо, якою буде погода в останній місяць літа.
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