Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Град та шквали: у чотирьох областях України оголосили штормове попередження

Дата публікації
Перегляди
16к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Град та шквали: у чотирьох областях України оголосили штормове попередження

Фото: pixabay.com

У декількох областях України попередили про I рівень небезпеки.

На сьогодні, 30 липня, у чотирьох областях на заході України оголосили штормове попередження.   

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

За даними синоптиків, в Карпатському регіоні очікуються дощі, грози, град та шквали 15-20 м/с.

I рівень небезпеки оголошено у таких областях:

  • Львівська;
  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Чернівецька.

Нагадаємо, стало відомо, якою буде погода в останній місяць літа.

Читайте також:

Купаються, а дозволу не давали: які водойми у Києві безпечні

Купаються, а дозволу не давали: які водойми у Києві безпечні
Наступна публікація