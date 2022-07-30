Град та шквали: у чотирьох областях України оголосили штормове попередження

У декількох областях України попередили про I рівень небезпеки.

На сьогодні, 30 липня, у чотирьох областях на заході України оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, в Карпатському регіоні очікуються дощі, грози, град та шквали 15-20 м/с.

I рівень небезпеки оголошено у таких областях:

Львівська;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

Нагадаємо, стало відомо, якою буде погода в останній місяць літа.

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