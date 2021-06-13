Град та шквали: які регіони 13 червня накриє негода

В Україні вируватимуть грози та град.

13 червня у західних та південно-західних областях очікують пориви вітру 15-20 м/с. Вночі у західних областях значний дощ; вдень в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).

Про це повідомляє ДСНС України.

За даними Укргідрометцентру, в Карпатах вночі очікується сильний дощ (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий). У Києві та Київській області - гроза, шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).

Нагадаємо, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

Погода в Україні: у всіх регіонах очікується негода, яка в Чернівцях та Дніпрі вже наробила лиха Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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