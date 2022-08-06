Град та сильний вітер: стало відомо, у яких областях завтра вируватиме негода

ДСНС повідомляє про погіршення погодних умов до І рівня небезпечності у деяких регіонах України.

Так, від граду та шквалів можуть постраждати західні регіони, а також Вінницька, Житомирська, Київська та Чернігівська області.

Про це надзвичайники повідомляють у своєму Телеграмі.

"7 серпня у західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 серпня у Дніпрі негода накоїла біди. Дощ та сильний вітер повалили дерева.

Читайте також: