Град та сильний вітер: стало відомо, у яких областях завтра вируватиме негода

ДСНС повідомляє про погіршення погодних умов до І рівня небезпечності у деяких регіонах України.
Так, від граду та шквалів можуть постраждати західні регіони, а також Вінницька, Житомирська, Київська та Чернігівська області.
Про це надзвичайники повідомляють у своєму Телеграмі.
"7 серпня у західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 5 серпня у Дніпрі негода накоїла біди. Дощ та сильний вітер повалили дерева.
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