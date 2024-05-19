Град та злива на заході України - жителі оприлюднили кадри "засніжених" подвір'їв (відео)

У Стрийському районі на Львівщині вдень випав град.

Сьогодні, 19 травня, захід України накрив потужний град, який засипав Львівщину та Прикарпаття.

Про це свідчать відео, які місцеві жителі оприлюднили в Мережі, передає "24 Канал".

Опади зафіксовано також на Львівщині, а саме у Стрийському районі, а також Івано-Франківській області. Подвір'я жителів засипали великі кульки криги.

Синоптики вже надавали прогноз для Львівської області. Окрім зливи з градом, на місцевих мешканців чекала тепла погода, до 19-24 градусів вище нуля.

Нагадаємо, прохолода в Україні відступає. Протягом найближчих днів очікується поступове прогрівання повітря, тож погода буде здебільшого літньою.

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