Підвищують градус: на дахах енергоблоків ЗАЕС росіяни встановили кулеметні гнізда

Загарбники могли розташувати на дахах Запорізької АЕС вибухівку, щоб підірвати станцію.

Агресор продовжує підвищувати рівень напруженості довкола ЗАЕС. 6 червня стало відомо, що окупаційні війська встановили кулеметні гнізда на дахах енергоблоків.

Про це заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як зазначив Котін, нові знімки можуть свідчити про те, що на дахах ворог розмістив вибухівку.

"Звичайно, точно сказати, зважаючи на якість фото, не можна, що там саме", – наголосив він.

Також читайте У НАТО заявили, що атака Росії на Запорізьку АЕС матиме наслідки для всього світу

В "Енергоатомі" вважають, що росіяни справді можуть вдатися до провокації на ЗАЕС. Нещодавній підрив Каховської ГЕС – черговий тому доказ.

Раніше в ЗСУ попередили про можливу підготовку теракту на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під контролем окупантів. Традиційно, мета ворога полягає в тому, щоб звинуватити в обстрілах ЗСУ.

Своєю чергою МАГАТЕ попросила доступ до дахів блоків третього та четвертого реакторів, аби перевірити наявність вибухівки. Крім того, експерти мають оглянути турбінні зали й системи охолодження на станції.

Лідер України Володимир Зеленський наголосив, що радіація становить загрозу для всіх жителів планети. Саме тому Росію, яка готова до нового зла, варто зупинити.

Читайте також: