Графіки на 15 липня: в "Укренерго" назвали час найбільших відключень світла

Сьогодні, 15 липня, в Україні будуть діяти сильні обмеження на електроенергію. Адже споживання електроенергії досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій через аномальну спеку.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

За даними прес-служби, сьогодні, 15 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

"Для компенсації дефіциту енергії в системі сьогодні до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, від 16:00 до 24:00 – чотири черги", – йдеться в повідомленні.

Застосування чотирьох черг означає більш тривалий час відключень світла.