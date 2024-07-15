Графіки на 15 липня: в "Укренерго" назвали час найбільших відключень світла

Через спеку сильно зросло споживання електроенергії.
Сьогодні, 15 липня, в Україні будуть діяти сильні обмеження на електроенергію. Адже споживання електроенергії досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій через аномальну спеку.
Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".
За даними прес-служби, сьогодні, 15 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.
"Для компенсації дефіциту енергії в системі сьогодні до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, від 16:00 до 24:00 – чотири черги", – йдеться в повідомленні.
Застосування чотирьох черг означає більш тривалий час відключень світла.