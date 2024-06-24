Графіки відключень 25 червня: в "Укренерго" повідомили, коли не буде світла

Завтра, 25 червня, по всій Україні графіки вимкнення світла діятимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє ДТЕК із посиланням на вказівку "Укренерго" 24 червня.

Графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби.

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у підкомітеті з питань енергозбереження прокоментували можливі відключення світла взимку 2024-2025 рр. Там заявили, що ситуація може бути не такою критичною, як прогнозують деякі експерти.

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