Графіки відключень на 2 вересня: "Укренерго" оновлює черги вимкнення світла у споживачів

В понеділок "Укренерго" задіє графіки стабілізаційних відключень.
Графіки відключень на 2 вересня будуть задіяні впродовж всієї доби.
Про це повідомили в ДТЕК із посиланням на "Укренерго".
Згідно з інформацією від "Укренерго" завтра будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.
Обсяги відключень:
- 00:00 – 16:00 – одна черга
- 16:00 – 24:00 – дві черги
Раніше експерт розповів, скільки ще років в Україні триватимуть проблеми з електроенергією. РФ продовжує тероризувати і знищувати українську енергетику. Це завдає серйозних економічних збитків Україні. ЗСУ та енергетики працюють над мінімізацією наслідків, але це проблема може тривати ще два роки.
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