Графіки відключень на 2 вересня: "Укренерго" оновлює черги вимкнення світла у споживачів

Графіки відключень на 2 вересня будуть задіяні впродовж всієї доби.

Про це повідомили в ДТЕК із посиланням на "Укренерго".

Згідно з інформацією від "Укренерго" завтра будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.

Обсяги відключень:

00:00 – 16:00 – одна черга

16:00 – 24:00 – дві черги

Раніше експерт розповів, скільки ще років в Україні триватимуть проблеми з електроенергією. РФ продовжує тероризувати і знищувати українську енергетику. Це завдає серйозних економічних збитків Україні. ЗСУ та енергетики працюють над мінімізацією наслідків, але це проблема може тривати ще два роки.

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