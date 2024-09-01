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Графіки відключень на 2 вересня: "Укренерго" оновлює черги вимкнення світла у споживачів

Графіки відключень на 2 вересня: "Укренерго" оновлює черги вимкнення світла у споживачів

Стало відомо, коли не буде світла / Міністерство енергетики України

В понеділок "Укренерго" задіє графіки стабілізаційних відключень.

Графіки відключень на 2 вересня будуть задіяні впродовж всієї доби.

Про це повідомили в ДТЕК із посиланням на "Укренерго".

Згідно з інформацією від "Укренерго" завтра будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.

Обсяги відключень:

  • 00:00 – 16:00 – одна черга
  • 16:00 – 24:00 – дві черги

Раніше експерт розповів, скільки ще років в Україні триватимуть проблеми з електроенергією. РФ продовжує тероризувати і знищувати українську енергетику. Це завдає серйозних економічних збитків Україні. ЗСУ та енергетики працюють над мінімізацією наслідків, але це проблема може тривати ще два роки.

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