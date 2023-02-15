Графіки відключень світла 16 лютого: чи будуть Київ та область з електрикою

Внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком.

На 16 лютого в "Укренерго" не надали обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві та області.

Про це повідомляє ДТЕК.

Водночас на Дніпропетровщині завтра, 16 лютого, проводитимуть заміри споживання.

"Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком", - йдеться у повідомленні.

Через мережеві обмеження на Одещині продовжують діяти стабілізаційні відключення.

Додамо, що ситуація в українській енергосистемі покращилася. Наразі в країні не вимикатимуть електрику у разі відсутності чергових ракетних та дронових атак окупантів, про що заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду.

Раніше повідомлялося, що ліміти споживання до областей України на сьогодні не вводились.

Напередодні в Україні почали діяти нові правила інформування про графіки відключення світла.

Читайте також: