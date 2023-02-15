Графіки відключень світла 16 лютого: чи будуть Київ та область з електрикою

Внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком.
На 16 лютого в "Укренерго" не надали обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві та області.
Про це повідомляє ДТЕК.
Водночас на Дніпропетровщині завтра, 16 лютого, проводитимуть заміри споживання.
"Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком", - йдеться у повідомленні.
Через мережеві обмеження на Одещині продовжують діяти стабілізаційні відключення.
Додамо, що ситуація в українській енергосистемі покращилася. Наразі в країні не вимикатимуть електрику у разі відсутності чергових ракетних та дронових атак окупантів, про що заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду.
Раніше повідомлялося, що ліміти споживання до областей України на сьогодні не вводились.
Напередодні в Україні почали діяти нові правила інформування про графіки відключення світла.
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