Графіки відключень світла для населення: в "Укренерго" назвали умову їх застосування

Електрику для населення відключатимуть за умови збільшення дефіциту.
В "Укренерго" не виключають повернення погодинних відключень світла для населення через пошкодження російськими ударами об'єктів енергоструктури України. Графіки відключень запровадять у разі значного дефіциту електроенергії.
Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу "Стан енергосистеми України після п’ятої масованої ракетної-дронової атаки росіян".
"Якщо дефіцит в енергосистемі збільшиться і стане безперервним протягом доби, то в такій ситуації застосовується інший графік – графік погодинних відключень. Це коли "Укренерго" доводить до кожної області ліміт споживання та обленерго розподіляють його по кожному споживачу", – розповів Кудрицький.
Він додав, що обмежень постачання електроенергії для промислових об'єктів, які застосовуються останні кілька днів, може не вистачити, щоб перекрити дефіцит генерації.
За словами Кудрицького, Україна імпортує електроенергію тільки у денні години, тому що немає можливості цілодобово отримувати аварійну допомогу від інших країн. Тож світло для промисловості відключають вночі, щоб зменшити навантаження та підтримувати баланс в енергосистемі.
Нагадаємо, 8 травня Росія вдарила по об'єктах енергетики у кількох областях. Серйозно пошкоджено обладнання на трьох теплоелектростанціях ДТЕК.
Читайте провідні новини дня: