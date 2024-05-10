Графіки відключень світла для населення: в "Укренерго" назвали умову їх застосування

В "Укренерго" не виключають повернення погодинних відключень світла для населення через пошкодження російськими ударами об'єктів енергоструктури України. Графіки відключень запровадять у разі значного дефіциту електроенергії.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу "Стан енергосистеми України після п’ятої масованої ракетної-дронової атаки росіян".

"Якщо дефіцит в енергосистемі збільшиться і стане безперервним протягом доби, то в такій ситуації застосовується інший графік – графік погодинних відключень. Це коли "Укренерго" доводить до кожної області ліміт споживання та обленерго розподіляють його по кожному споживачу", – розповів Кудрицький.

Він додав, що обмежень постачання електроенергії для промислових об'єктів, які застосовуються останні кілька днів, може не вистачити, щоб перекрити дефіцит генерації.

За словами Кудрицького, Україна імпортує електроенергію тільки у денні години, тому що немає можливості цілодобово отримувати аварійну допомогу від інших країн. Тож світло для промисловості відключають вночі, щоб зменшити навантаження та підтримувати баланс в енергосистемі.

Нагадаємо, 8 травня Росія вдарила по об'єктах енергетики у кількох областях. Серйозно пошкоджено обладнання на трьох теплоелектростанціях ДТЕК.

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