Графіки відключень світла на 1 липня: де і коли не буде електрики

Завтра, 1 липня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 00:00 до 24:00.

Завтра, 1 липня, графіки відключень світла будуть застосовуватись весь день.

"Завтра, 1 липня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби. Причина – зростання енергоспоживання через спеку", – йдеться в повідомленні "Укренерго".

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитись на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Раніше в Міненерго відповіли, чому відключення світла в Україні стали тривалішими.

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