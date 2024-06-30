Графіки відключень світла на 1 липня: де і коли не буде електрики

Завтра, 1 липня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 00:00 до 24:00.
Завтра, 1 липня, графіки відключень світла будуть застосовуватись весь день.
"Завтра, 1 липня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби. Причина – зростання енергоспоживання через спеку", – йдеться в повідомленні "Укренерго".
Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитись на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.
Раніше в Міненерго відповіли, чому відключення світла в Україні стали тривалішими.
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