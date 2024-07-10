Графіки відключень світла на 11 липня: де і коли не буде електрики

Завтра, 11 липня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 00:00 до 24:00.

Завтра, 11 липня, графіки відключень світла будуть застосовуватись весь день.

Про це повідомляє "Укренерго".

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З 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги.

Причина посилення обмежень – зростання споживання електроенергії у спеку.

Своєю чергою у ДТЕК додали, що у Києі, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях завтра – висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж всієї доби.

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитись на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Раніше в уряді повідомили, коли відключення світла стануть менш тривалими.

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