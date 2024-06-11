Графіки відключень світла на 12 червня від ДТЕК: де і коли не буде електрики

У Києві та чотирьох областях завтра графіки відключень діятимуть з 15:00.
Завтра, 12 червня, графіки відключення світла діятимуть у низці областей. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Графіки відключення електрики будуть застосовуватись у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях з 15:00 до 23:00.
В разі змін графіку, ДТЕК обіцяє оперативно інформувати українців у своєму Telegram-каналі.
Читайте також:
- Вижити без світла та тепла: як підготуватися до блекауту
- Що робити, якщо генератор стоїть на вулиці, а йде дощ: поради ДСНС
- Відключення світла: мольфар спрогнозував, якою буде ситуація в енергосистемі України
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:
ТЕРМІНОВО! ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА НАДОВГО! Все, що відомо