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Графіки відключень світла на 12 червня від ДТЕК: де і коли не буде електрики

Графіки відключень світла на 12 червня від ДТЕК: де і коли не буде електрики

Графіки відключень електроенергії 12 червня

У Києві та чотирьох областях завтра графіки відключень діятимуть з 15:00.

Завтра, 12 червня, графіки відключення світла діятимуть у низці областей. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Графіки відключення електрики будуть застосовуватись у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях з 15:00 до 23:00.

В разі змін графіку, ДТЕК обіцяє оперативно інформувати українців у своєму Telegram-каналі.

© ДТЕК
Фото: ДТЕК

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ТЕРМІНОВО! ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА НАДОВГО! Все, що відомо

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