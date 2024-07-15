Графіки відключень світла на 16 липня: де і коли не буде електрики

Завтра, 16 липня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 00:00 до 24:00.

Завтра, 16 липня, графіки відключень світла застосовуватимуться весь день.

Про це повідомляє "Укренерго".

З 00:00 до 2:00 і з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги.

Аварійні відключення на Харківщині – скасовані. Регіон повернувся до графіка погодинних відключень.

У ДТЕК додали, що у Києві, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж всієї доби. Особливий дефіцит прогнозується з 00:00 до 02:00, а також з 16:00 до 24:00.

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Раніше експерт повідомив, коли можуть припинитися відключення світла в Україні.

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