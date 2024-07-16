Графіки відключень світла на 17 липня: коли і де не буде електрики

Завтра, 17 липня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 00:00 до 24:00.
Завтра, 17 липня, графіки відключень світла застосовуватимуться весь день.
Про це повідомляє "Укренерго".
- Від 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.
- Від 6:00 до 17:00 і від 22:00 до 24:00 діятимуть три черги.
- Від 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно.
У ДТЕК додали, що у Києві, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях завтра з 06:00 і до кінця доби висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Особливий дефіцит електроенергії очікується з 17:00 до 22:00.
Раніше прем'єр Денис Шмигаль назвав місяць, коли покращиться ситуація в енергетиці.
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