Графіки відключень світла на 17 липня: коли і де не буде електрики

Завтра, 17 липня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 00:00 до 24:00.

Завтра, 17 липня, графіки відключень світла застосовуватимуться весь день.

Про це повідомляє "Укренерго".

Від 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

Від 6:00 до 17:00 і від 22:00 до 24:00 діятимуть три черги.

Від 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно.

У ДТЕК додали, що у Києві, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях завтра з 06:00 і до кінця доби висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Особливий дефіцит електроенергії очікується з 17:00 до 22:00.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль назвав місяць, коли покращиться ситуація в енергетиці.

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