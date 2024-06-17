Графіки відключень світла на 18 червня від ДТЕК: де і коли не буде електрики

Завтра, 18 червня, за вказівкою Укренерго графіки застосовуються з 00:00 до 24:00.
Завтра, 18 червня, графіки відключень завтра будуть застосовуватись весь день.
Про це повідомляє ДТЕК.
"За вказівкою Укренерго, графіки відключень завтра будуть застосовуватись весь день", - йдеться в повідомленні. В разі змін графіку, ДТЕК обіцяє оперативно інформувати українців у своєму Telegram-каналі.
Своєю чергою в YASNO нагадали, що не варто вмикати потужні електроприлади одразу ж після відновлення постачання.
Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитись на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.
Раніше генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що взимку електрику можуть подавати лише 6-7 годин на добу.
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