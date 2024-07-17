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Графіки відключень світла на 18 липня: коли і де не буде електрики

Графіки відключень світла на 18 липня: коли і де не буде електрики

Відключення світла в Україні 17 липня. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Завтра, 18 липня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 00:00 до 24:00.

Завтра, 18 липня, графіки відключень світла застосовуватимуться весь день.

Про це повідомляє "Укренерго".

  • З 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень;
  • З 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 – три черги;
  • З 16:00 до 22:00 обленерго задіють чотири черги відключень одночасно.

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Раніше в уряді повідомили, коли відключення світла стануть менш тривалими.

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