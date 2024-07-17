Графіки відключень світла на 18 липня: коли і де не буде електрики

Завтра, 18 липня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 00:00 до 24:00.
Завтра, 18 липня, графіки відключень світла застосовуватимуться весь день.
Про це повідомляє "Укренерго".
- З 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень;
- З 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 – три черги;
- З 16:00 до 22:00 обленерго задіють чотири черги відключень одночасно.
Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.
Раніше в уряді повідомили, коли відключення світла стануть менш тривалими.
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