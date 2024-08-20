Графіки відключень світла на 21 серпня: де і коли не буде електрики

Завтра, 21 серпня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 16:00 до 24:00.
Завтра, 21 серпня, в Україні знову діятимуть графіки відключень світла.
Про це передає "Укренерго".
Так, у середу, 21 серпня, від 16:00 до 18:00 години та від 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень
Від 18:00 до 22:00 години будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години – без обмежень. Споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитись на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.
Раніше в "Укренерго" відповіли, чи вистачить Україні електроенергії восени і взимку.
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