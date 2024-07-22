Графіки відключень світла на 23 липня: коли і де не буде електрики

Завтра, 23 липня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 00:00 до 24:00.
Завтра, 23 липня, графіки відключень світла застосовуватимуться весь день.
Про це повідомляє "Укренерго".
- Від 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень.
- В інші години доби діятимуть дві черги відключень.
У ДТЕК додали, що у Києві, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях 14:00 до 24:00 висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.
Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.
Раніше в уряді повідомили, коли відключення світла стануть менш тривалими. Також голова "Укренерго" розповів, якою буде ситуація з електропостачанням в Україні у серпні-вересні.
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