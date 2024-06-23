Графіки відключень світла на 24 червня: де і коли не буде електрики

Завтра, 24 червня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 00:00 до 24:00.

Завтра, 24 червня, графіки відключень світла будуть застосовуватись весь день.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Завтра, 24 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом доби з 00:00 до 24:00", – йдеться в повідомленні.

"Укренерго" попереджає, що від 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Причина – зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян.

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитись на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Раніше генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що взимку електрику можуть подавати лише 6-7 годин на добу.

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