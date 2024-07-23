Графіки відключень світла на 24 липня: коли і де не буде електрики

Завтра, 24 липня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 00:00 до 24:00.

Завтра, 24 липня, графіки відключень світла застосовуватимуться весь день.

Про це повідомляє "Укренерго".

Від 8:00 до 20:00 і від 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень.

В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно.

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Раніше в уряді повідомили, коли відключення світла стануть менш тривалими. Також голова "Укренерго" розповів, якою буде ситуація з електропостачанням в Україні у серпні-вересні.

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