Графіки відключень світла на 27 червня: де і коли не буде електрики

Завтра, 27 червня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 00:00 до 24:00.
Завтра, 27 червня, графіки відключень світла будуть застосовуватись весь день.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Завтра, 27 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом доби з 00:00 до 24:00", – йдеться в повідомленні.
Обсяг обмежень, як і сьогодні, буде найбільшим з 17:00 до 23:00. Водночас, живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитись на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.
Раніше в Міненерго відповіли, чому відключення світла в Україні стали тривалішими.
Читайте також:
- Вижити без світла та тепла: як підготуватися до блекауту
- Експерт приголомшив заявою про ситуацію в енергосистемі
- Відключення світла: як зберегти холод та продукти в холодильнику