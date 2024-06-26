Графіки відключень світла на 27 червня: де і коли не буде електрики

Завтра, 27 червня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 00:00 до 24:00.

Завтра, 27 червня, графіки відключень світла будуть застосовуватись весь день.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Завтра, 27 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом доби з 00:00 до 24:00", – йдеться в повідомленні.

Обсяг обмежень, як і сьогодні, буде найбільшим з 17:00 до 23:00. Водночас, живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитись на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Раніше в Міненерго відповіли, чому відключення світла в Україні стали тривалішими.

Читайте також:

Світло буде! Україна почала виробляти електрику із природного газу

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.