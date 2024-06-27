Графіки відключень світла на 28 червня: де і коли не буде електрики

Завтра, 28 червня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 00:00 до 24:00.

Завтра, 28 червня, графіки відключень світла будуть застосовуватись весь день.

Про це повідомляє ДТЕК.

"28 червня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", – йдеться в повідомленні.

Водночас, живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитись на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Раніше в Міненерго відповіли, чому відключення світла в Україні стали тривалішими.

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