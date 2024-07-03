Графіки відключень світла на 4 липня: де і коли не буде електрики

Завтра, 4 липня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 00:00 до 24:00.

Завтра, 4 липня, графіки відключень світла будуть застосовуватись весь день.

"4 липня: за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі", – повідомили в ДТЕК.

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитись на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Раніше в Міненерго відповіли, чому відключення світла в Україні стали тривалішими.

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