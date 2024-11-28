Графіки відключень світла оновлені: яких регіонів стосуються

Згідно з новими вказівками "Укренерго" маємо оновлені графіки відключень на сьогодні.

З'явилися оновлені графіки відключень світла на четвер, 28 листопада. Нововведення стосуються Києва, Київщини та Одещини.

Про це повідомили у ДТЕК.

Нові графіки відключення світла / Фото: ДТЕК

Нові графіки відключення світла

Нові графіки відключення світла

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Раніше йшлося про те, що через масовану атаку з боку РФ по всій території України застосовуються екстрені відключення електроенергії. Вони можуть тривати до 20:00.

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