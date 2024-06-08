Графіки відключень світла почнуть діяти на дві години пізніше — ДТЕК

Ситуація в енергосистемі України дозволяє у суботу, 8 червня, задіяти графіки відключень світла на дві години пізніше.

Про це повідомили у ДТЕК.

Таким чином обмеження електропостачання відбуватимуться у період від 18:00 до 24:00.

У компанії додали, що у разі зміни, будуть оперативно інформувати про ситуацію в енергосистемі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 червня всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00

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