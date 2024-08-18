Графіки відключень світла повертаються: в "Укренерго" повідомили, коли і де застосують

Графіки відключень світла 19 серпня діятимуть з 17:00 до 21:00.
Від завтра, 19 серпня, в Україні знову діятимуть графіки відключення світла.
Про це повідомили в "Укренерго".
Так, від 17:00 до 21:00 діятиме одна черга відключення світла.
"В інші години обмежень не буде. Світло знову вимикатимуть, оскільки через спеку зростає споживання електроенергії", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук вже заявила, що 19-25 серпня через спеку в Україні без сумніву зросте споживання електрики як побутовими споживачами, так і бізнесом.
Водночас радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко попередив, що восени обмеження постачання електроенергії в Україні будуть мінімальним, або взагалі відключення не застосовуватимуться.
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