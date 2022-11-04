Графіки відключень світла сьогодні діятимуть у Києві та ще 10 областях - "Укренерго"

В "Укренерго" повідомили, що сьогодні графіки погодинних відключень діятимуть у Києві та 10 областях.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Від 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень діють у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Полтавській областях, від 07:00 до 22:00 – у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях", — йдеться в повідомленні.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці без світла залишаються 450 тисяч споживачів, що в півтора рази більше, ніж у попередні дні. Стабілізаційні вимкнення запровадили через перевантаження центрального вузла енергосистеми країни.

Нагадаємо, 10 жовтня Росія розпочала інтенсивні атаки на об'єкти української енергетичної інфраструктури. 22 та 31 жовтня окупанти знову атакували енергетичні об'єкти, що призвело до обмеження електропостачання у всіх регіонах країни.

Відключення світла тривають. Українців закликають економити електроенергію, особливо в пікові години. Свідомо обмежити споживання електроенергії попросив громадян і президент Володимир Зеленський.

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