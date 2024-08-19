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Графіки відключень світла: в ДТЕК повідомили, на скільки залишать українців без електрики 20 серпня

Графіки відключень світла: в ДТЕК повідомили, на скільки залишать українців без електрики 20 серпня

Графіки відключень світла застосовуватимуться 20 серпня / Фото: Unsplash

Завтра не буде світла понад 7 годин.

Графіки відключень світла застосовуватимуться завтра, 20 серпня, з 16:00 і до кінця доби.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК із посиланням на "Укренерго".

За інформацією "Укренерго" графіки відключень почнуть діяти завтра з 16:00 і триватимуть до 24:00. 

Там запевнили, що проінформують населення у разі додаткових змін.

Нагадаємо, експерт з енергетичних питань Андрій Закревський напередодні надав прогноз щодо можливих відключень електрики в опалювальний сезон.

За оптимістичним сценарієм, світло може бути відключено на 6-8 годин щодня, сказав він.

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