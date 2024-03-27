Графіки відключень світла: в яких регіонах їх вже запровадили, а де - є загроза

Через бойові дії є нові знеструмлення в Дніпропетровській та Донецькій областях.

Станом на 27 березня у двох областях України - на Харківщині та Одещині - через мережеві обмеження діють графіки відключень світла.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Зазначається, що у всіх постраждалих містах повністю заживлена критична інфраструктура, частково відновлено роботу електротранспорту. Втім, у найбільш постраждалих регіонах споживачі отримують електроенергію чергами - діють графіки погодинних відключень.

"Наразі обмеження споживання застосовані на Харківщині та Одещині. В Хмельницькій області та Кривому Розі наразі обмежень немає. Але за зростання споживання Диспетчерський центр "Укренерго" буде вимушений застосувати заходи обмеження споживання", - наголосили в компанії

Крім того, в Харкові фахівці обленерго відновили можливість подавання електроенергії для 1 938 споживачів. На сьогоднішній ранок знеструмлено 393 населені пункти. Через бойові дії є нові знеструмлення в Дніпропетровській та Донецькій областях.

В Укренерго наголошують, що вже відновлена можливість подавання електроенергії мережами обленерго для всіх споживачів, що були знеструмлені внаслідок ракетних та дронових атак росіян на енергооб’єкти.

"Але на підстанціях "Укренерго", які передають електроенергію від електростанцій до мереж обленерго, пошкоджено важке високотехнологічне обладнання, заміна якого потребує часу. Тому високовольтні мережі не можуть передавати великі обсяги електроенергії, необхідні для покриття всіх потреб споживачів", - додали в компанії.

Нагадаємо, 22 березня армія РФ масовано атакувала Україну дронами й ракетами. Основною ціллю ворога стали об'єкти енергоінфраструктури. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що удар РФ минулої ночі – наймасштабніша атака на енергетику за останній час. Сталися влучання та пошкодження об’єктів генерації.

Читайте також: