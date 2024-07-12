Графіки відключень: у Yasno детально пояснили, чому і як працюють світло-сірі зони

Через російські обстріли ситуація в енергосистемі залишається складною. Так, в Україні застосовуються обмеження за графіками. У компанії Yasno детально розповіли про те, чому і як використовуються світло-сірі слоти.

Про це розповів гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

"Всі, хто реально хотів, вже давно зрозуміли, що відбувається в енергосистемі. Починаючи від генерації й закінчуючи графіками. Проте повторення – це запорука знання, тому хочу пройтися по теорії ще раз".

Як нагадав Коваленко, в графіку є темно-сірі слоти (електропостачання немає), світло-сірі слоти (можливі відключення) і білі слоти (постачання є).

Також в кожній наступній парі груп/черг графіки однакові. Тобто 1 і 2 – однакові, 3 і 4 – однакові, 5 і 6 – однакові.

Чому і як використовуються світло-сірі слоти

За словами Коваленка, це залежить від обсягів обмежень. Зараз "Укренерго" визначає обмеження в групах/чергах. Коли вони розраховують обсяги споживання на наступний день, то визначають, скільки груп/черг має бути відключено на конкретний момент часу, щоб збалансувати систему:

якщо говорять, що потрібно відключити 1-2 групи/черги, то це означає, що відключення відбуватиметься у межах темно-сірих слотів на конкретний момент часу. Тобто, наприклад, якщо у середу від 18.00 потрібно обмежити споживання на дві черги, то за графіками – це відключення 3 і 4 групи;

якщо потрібно відключити 3-4 групи/черги, то до темно-сірих слотів додаються ще й світло-сірі. Наприклад, якщо у середу від 19-ї години потрібно відключити 4 групи/черги, то без світла будуть 3 і 4 групи (темно-сірі зони) і 1-2 групи (світло-сірі зони).

"Про відключення 5-6 черг/груп писати не буду", – додав він.

Коваленко також закликає розуміти й таке: у нас графік "шаховий", а груп 6, то цикл його роботи – три дні й тиждень.

"Це впливає на рівномірність та справедливість відключень. Тобто для того, щоб порівняти, чи рівномірно відключалася перша і друга групи, потрібно підсумувати, на скільки годин за три дні або за тиждень відключали першу групу, а на скільки – другу. Порівнювати обсяги відключень груп протягом одного дня – не зовсім коректно", – прояснив фахівець.

Також на рівномірність впливає й те, чи змінює "Укренерго" кількість черг для відключення протягом дня.

Нагадаємо, режим електропостачання не покращиться магічним чином за один день або годину, проте поступово це все ж відбудеться. Ситуація почне покращуватися наприкінці липня 2024-го.

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