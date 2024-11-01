Графіки відключення електроенергії можуть повернутися вже наступного тижня: точні терміни

Погодинні графіки відключення електроенергії можуть почати запроваджувати вже від наступного тижня, коли настане значне зниження температури.

Про це повідомив член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко, передає Інтерфакс-Україна.

"Від наступного тижня синоптики прогнозують відчутне зниження температури. Для енергетиків це означає, що для балансування енергосистеми необхідно буде задіяти більш суттєві заходи – такі як аварійна допомога від операторів суміжних країн. Але до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використати власні ресурси. В разі, якщо НЕК "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень", – пояснив він.

З його слів, після зниження добової середньої температури у жовтні, енергосистема вже спостерігає відчутне зростання споживання, а його пік змістився від 20:00 до 19:10.

Водночас Величко акцентував, що через зниження температури, зросте споживання і в європейських країнах, що призведе до зростання цін на електроенергію, зокрема через зменшення частки відновлювальних джерел енергії.

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