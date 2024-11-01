Графіки відключення електроенергії можуть повернутися вже наступного тижня: точні терміни

Громадян закликали ощадливо споживати електроенергію.
Погодинні графіки відключення електроенергії можуть почати запроваджувати вже від наступного тижня, коли настане значне зниження температури.
Про це повідомив член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко, передає Інтерфакс-Україна.
"Від наступного тижня синоптики прогнозують відчутне зниження температури. Для енергетиків це означає, що для балансування енергосистеми необхідно буде задіяти більш суттєві заходи – такі як аварійна допомога від операторів суміжних країн. Але до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використати власні ресурси. В разі, якщо НЕК "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень", – пояснив він.
З його слів, після зниження добової середньої температури у жовтні, енергосистема вже спостерігає відчутне зростання споживання, а його пік змістився від 20:00 до 19:10.
Водночас Величко акцентував, що через зниження температури, зросте споживання і в європейських країнах, що призведе до зростання цін на електроенергію, зокрема через зменшення частки відновлювальних джерел енергії.
Нагадаємо, на українців чекає важка зима – в "Укренерго" назвали сценарії проходження холодної пори року. Кажуть, цьогоріч зима буде найважчою за три попередні роки. Що чекає на нас за умови найгіршого сценарію – йдеться в ексклюзиві TSN.UA.
Читайте також: