Графіки відключення світла 23 грудня: енергетики повідомили про зміни

Електроенергія є, тому відключень не планують.

Відключення світла у понеділок, 23 грудня, для побутових споживачів не прогнозують.

Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго" через застосунок "Київ Цифровий".

"Укренерго" поділилося інформацією про ситуацію з енергосистемою та можливі вимкнення світла 23 грудня 2024 року.

"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується", – йдеться в повідомленні.

Українців закликали продовжувати допомагати енергетикам, зокрема, не використовуючи електроприлади у величезній кількості з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00.

Через те, що ситуація в енергосистемі України дозволяє не запроваджувати графіки відключень для українців, ані "Укренерго", ані ДТЕК не повідомляють про це на своїх сторінках у Telegram. Роблять вони це "з міркувань безпеки", проте щойно ситуація вимагатиме знову вимикати світло для громадян або бізнесу, про це буде повідомлено додатково.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СВІТЛО ВИМИКАТИМУТЬ ПО-НОВОМУ! В Україні – нові графіки відключення світла! Що змінилось?

Раніше вже повідомлялося про нові графіки відключення світла в Україні.

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