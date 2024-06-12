Графіки відключення світла: чим аварійні відрізняються від стабілізаційних

З початком масованих росыйських ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України, громадяни познайомилися з таким малоприємним явищем як відключення світла.

Українці почали частіше стикатися з відключеннями електроенергії. Проте досі не всі знають, яка різниця між аварійними, стабілізаційними, спеціальними та іншими видами графіків відключень.

Розберемося, чим аварійні відключення відрізняються від стабілізаційних.

Що таке ГАВ або аварійні відключення

ГАВ (графіки аварійних відключень) - це екстрені знеструмлення, які відбуваються без попередження. Вони застосовуються тоді, коли виникає потреба балансувати енергосистему понад той ліміт, який закладений в графіках стабілізаційних відключень.

За словами енергетиків, основними причинами ГАВ можуть бути:

раптові аварії на енергомережах внаслідок ворожих обстрілів чи зношення обладнання;

різкий стрибок споживання електроенергії, який неможливо покрити наявною генерацією.

"Екстрені відключення відбуваються тоді, коли треба збалансувати енергосистему на більшу потужність, ніж це передбачено графіком. Таке навантаження на систему неможливо спрогнозувати заздалегідь. Усі команди оператори системи розподілу отримують раптово. Тому графіків й не існує", - пояснюють у YASNO.

Окрім звичайних ГАВ, є ще й СГАВ (спеціальні графіки аварійних відключень). Вони вводяться за командою НЕК "Укренерго", коли ситуація в енергосистемі стає надзвичайно критичною. При застосуванні СГАВ, тривалість та масштаб знеструмлень можуть бути ще більшими, ніж при звичайних аварійних відключеннях.

Що таке ГПВ або стабілізаційні відключення

ГПВ (графіки погодинних відключень) - це планові знеструмлення, які відбуваються в межах завчасно визначеного ліміту обмежень для кожної області чи міста. Ці відключення теж ініціюються НЕК "Укренерго", але вони більш прогнозовані і дозволяють операторам системи розподілу рівномірно "розкидати" обмеження між різними групами споживачів.

"Стабілізаційні відключення відбуваються для балансування роботи енергосистеми. Це відбувається, коли обсяг генерації стає менший, за обсяг споживання, або інфраструктура настільки пошкоджена, що не може передавати споживачам необхідну потужність", - зазначають у ДТЕК.

Ключова відмінність ГПВ (погодинних) від ГАВ (аварійних) полягає в тому, що ці відключення більш-менш прогнозовані і відбуваються за заздалегідь складеним графіком. Зазвичай, енергетики публікують такі графіки на своїх офіційних ресурсах, аби споживачі могли підготуватися до тимчасової відсутності світла.

Які ще існують типи відключень електроенергії

Окрім ГАВ і ГПВ, які стосуються переважно побутових споживачів, для промислових підприємств існують ще кілька специфічних графіків обмеження електропостачання:

ГОП (графік обмеження потужності). Застосовується при дефіциті електроенергії в енергосистемі чи окремих її частинах.

ГОЕ (графік обмеження електроенергії). Вводиться за нестачі палива на електростанціях або падінні рівня води у водосховищах ГЕС.

Чи можна уникнути відключень

Повністю уникнути відключень світла, на жаль, найближчим часом не вдасться - надто великі руйнування зазнала енергосистема України від ракетних ударів Росії. Але кожен українець може зробити свій внесок у зменшення тривалості та частоти відключень.

Для цього необхідно знизити споживання електроенергії, особливо в пікові години - вранці від 6:00 до 11:00 та ввечері від 17:00 до 23:00. Також варто уникати одночасного ввімкнення кількох потужних електроприладів. Що меншим буде навантаження на мережу, то рідшими та коротшими ставатимуть відключення світла.

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